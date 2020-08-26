Олигарх Зюзин отказался от дивидентов ради миллиардного кредита

Компания взяла в кредит 5 миллиардов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Горно-металлургическая компания «Мечел» уральского олигарха Игоря Зюзина стала первой, которая взяла кредит как системообразующее предприятие. Об этом свидетельствует отчетность предприятия.

«Компания заключила новое кредитное соглашение на пополнение оборотных средств на 5 млрд рублей в рамках постановления правительства №582 от 24 апреля», — передает данные отчета «Коммерсант».

Отмечается, что такие кредиты выдаются под 2% годовых, а разница с рыночной процентной ставкой субсидируется банку государством. Из-за кредита компания не может платить дивиденты, за 2019 год владельцы привилегированных акций не получили 480,5 млн рублей. Планируется, что их начнут платить после окончания моратория — в октябре. По информации издания, «Мечел» в этом году столкнулся с резким падением цен на уголь. На этом фоне даже рост добычи на 45%, до 8,8 млн тонн, продемонстрированный в первом полугодии, не привел к улучшению финансового состояния. Прибыль и выручка компании упали на 20%, EBITDA — на 29%, а соотношение чистого долга и EBITDA на конец полугодия составило 6,9 против 7,5 в конце 2019 года. Чистый долг без пеней и штрафов составляет 311,5 млрд рублей.

Игорь Зюзин входит в число российских долларовых миллиардеров по версии Forbes. Согласно апрельскому рейтингу его доходы с начала года снизились на 5,9 млрд рублей. Один из крупных активов Зюзина, металлургический комбинат, находится в Челябинске (ЧМК). Стоимость активов ЧМК оценивается в 13,2 млрд рублей.

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