Посол России отреагировал на включение НИИ в черные списки США

Американские санкции вызвали в посольстве недоумение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уведомление американцев о введении в отношении российских НИИ санкций вызывает у представителей посольства РФ недоумение. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как ранее писало URA.RU, под американские санкции попали несколько институтов Минобороны РФ, в том числе Центральный научно-исследовательский институт №48 — один из разработчиков первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции, а также 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт и московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии ГосНИИОХТ и екатеринбургский военный городок №19. Известно, что специалисты НИИ принимали участие в дезинфекции улиц в ряде европейских государств, в частности, в Италии. В США организации обвиняют в связях с «российской химической программой и испытательным полигоном химического оружия». Решения администрации означают ужесточение правил американского экспортного контроля.

«Мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более, что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие «наличия весомых оснований полагать», — говорится в заявлении Антонова на странице посольства в Facebook . Он отметил, что международное сообщество в 2017 году подтвердило, что Россия полностью выполнила обязательства по ликвидации запасов химоружия.

Ранее шесть стран присоединились к «крымским» санкциям Евросоюза в отношении России. В частности, введение ограничений до 23 июля 2021 года поддержали Албания, Грузия, Исландия, Норвегия, Украина и Черногория.

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