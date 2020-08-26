США ввели санкции против разработчика российской вакцины от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, медик, грипп, прививка, здоровье, медицина, вакцина
Институт вместе с центром Гамалеи разработал первую вакцину от вируса Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Центральный научно-исследовательский институт №48 Минобороны РФ попал в санкционные списки США. В России ЦНИИ известен как один из разработчиков первой вакцины от коронавируса.

«США внесли в санкционные списки пять российских НИИ», — сообщает РИА «Новости». Поводом для введения санкций послужили обвинения данных НИИ в работе над биологическим и химическим оружием.

Санкции введены в том числе и в отношении 48-го ЦНИИ Минобороны РФ. Данный институт совместно с Центром имени Гамалеи занимался разработкой первой российской вакцины от коронавируса.

Ранее шесть стран присоединились к «крымским» санкциям Евросоюза в отношении России. В частности, введение ограничений до 23 июля 2021 года поддержали Албания, Грузия, Исландия, Норвегия, Украина и Черногория.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...