США ввели санкции против разработчика российской вакцины от COVID

Центральный научно-исследовательский институт №48 Минобороны РФ попал в санкционные списки США. В России ЦНИИ известен как один из разработчиков первой вакцины от коронавируса.
«США внесли в санкционные списки пять российских НИИ», — сообщает РИА «Новости». Поводом для введения санкций послужили обвинения данных НИИ в работе над биологическим и химическим оружием.
Санкции введены в том числе и в отношении 48-го ЦНИИ Минобороны РФ. Данный институт совместно с Центром имени Гамалеи занимался разработкой первой российской вакцины от коронавируса.
Ранее шесть стран присоединились к «крымским» санкциям Евросоюза в отношении России. В частности, введение ограничений до 23 июля 2021 года поддержали Албания, Грузия, Исландия, Норвегия, Украина и Черногория.
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