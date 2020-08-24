Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против России

ЕС принял это решение к сведению и приветствует его Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Албания, Грузия, Исландия, Норвегия, Украина и Черногория объявили о присоединении к действующим до 23 июня 2021 года антироссийским санкциям ЕС по Крыму. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от имени Евросоюза.

«Страны-кандидаты — Черногория и Албания, страны, входящие в Европейское экономическое пространство, — Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета», — говорится в заявлении. Отмечается, что ЕС принял это решение к сведению и приветствует его.

Эти страны присоединились к европейскому санкционном режиму против РФ с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении санкций подтверждают это решение.

ЕС ввел санкции против России в связи с событиями на Украине в 2014 году. В списке запретов три пункта: визовые ограничение против россиян, экономические санкции против ряда российских госкомпаний, а также ограничительные меры против самого Крыма. Первые блоки продлевают раз в полгода, а меры против республики — раз в год, пишет RT.

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