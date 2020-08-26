Россиянам пообещали поздний приход осени

Осень опоздает на две недели Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Осенняя погода наступит на две недели позже, чем обычно. Такой прогноз сделал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

«Для большей части России наблюдается некий сдвиг: весна наступает раньше, а осень наступает позже […] Есть климатические критерии наступления осени. Для каждого региона показатели свои, и есть своя норма. Если сравнить средние характеристики, то есть сдвиг на более поздние сроки. Порядок величины сдвига — две недели», — цитирует Кокорина «Радио Sputnik». Он уточнил, что для глобального потепления характерен неравномерный сдвиг сезонов. Нельзя говорить, что каждый сезон будет сдвигаться на определенное количество дней.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что в последние дни лета в ряде российских регионов установится аномально теплая погода, пишет «Газета Кемерова». Также научный руководитель Гидрометцентра России отметил, что в сентябрь будет комфортным, а количество осадков будет незначительным, передает «Пятый канал».

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