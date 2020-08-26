В России создали прибор для выявления коронавируса в воздухе

Прибор «Детектор-БИО» может применяться в местах массового скопления людей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На форуме «Армия-2020» представили первый в России прибор для выявления вирусов в воздухе, в том числе, COVID-19. Аппарат назвали «Детектор-БИО».

Прибор создали специалисты Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ, входит в «Швабе» Ростеха). «Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут», — цитирует генерального директора «Швабе» Александра Новикова РИА «Новости».

О заказах прибора пока говорить рано, так как сейчас он только готовится приступить к сертификации, отметил Новиков. В пресс-службе «Швабе» объяснили, что «Детектор-БИО» способен выявить одновременно до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсинов в воздухе в полностью автоматическом режиме. Прибор может применяться в местах массового скопления людей, таких как метро, аэропорты, железнодорожные вокзалы.

Ранее сообщалось, что американские ученые разработали «миниатюрное устройство, которое может позволить» специалистам «моментально» диагностировать коронавирус. Отмечается, что это устройство «размером с прядь волос и покрыто тонким слоем золота», передает RT.

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