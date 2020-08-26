Пермская власть погасила протест перед выборами губернатора

Возможный протест на одном из крупнейших пермских заводов удалось погасить Фото: Анна Майорова © URA.RU

Назревающий протест рабочих Пермского машиностроительного завода имени Дзержинского удалось погасить, сообщил URA.RU руководитель предприятия Павел Панков. Он пояснил, что это произошло после встречи коллектива завода с руководством региона и получения гарантий новых заказов.

«Власти дали обещание и теперь [проведение митингов] не актуально. Сроков пока никаких нет, завод обеспечен работой до конца октября», — рассказал URA.RU Панков. Он уточнил, что на завод 26 августа приезжал вице-премьер правительства Пермского края Алексей Чибисов, который рассказал о перспективе заключения контракта с ПВО «Алмаз-Антей» (через АО «ВМС » АВИТЕК», которое входит в концерн).

Соглашение о сотрудничестве Пермского края и концерна «Алмаз-Антей» подписал врио губернатора Дмитрий Махонин 24 августа в Москве на форуме «Армия-2020». Также Панков сообщил, что обсуждается тема возможной покупки завода концерном. В пресс-службе правительства региона подтвердили встречу и обещание обеспечить завод заказами.

Волнения на заводе начались после того, как конкурсный управляющий Александр Еремин 11 августа подписал приказ об ограничении производства. Сам Еремин написал ходатайство об освобождении его от должности, арбитражный суд Пермского края рассмотрит его 14 сентября. На следующий день после проведения выборов губернатора региона.