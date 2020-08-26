Думу свердловского города лишат сразу нескольких депутатов

Претензии за ошибки в декларациях получили 4 парламентария Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Сразу четыре депутата думы Белоярского городского округа из 20 могут лишиться мандата. На этом настаивает Белоярский межрайонный прокурор Генрих Гулиев, сообщил URA.RU депутат думы Иван Десятков.

По его словам, народные избранники Владимир Кузьминых, Игорь Полуяктов, Алексей Бутаков и Александр Слепухин допустили серьезные ошибки в декларациях о доходах. По требованию прокурора вопрос рассматривался на минувшем заседании думы, но коллеги ограничились устным предупреждением нарушителей. Белоярская прокуратура готовит обращение в суд, сообщил парламентарий. В прокуратуре Свердловской области не назвали сроков подачи материалов в судебную инстанцию, но отметили, что надзорное ведомство намерено добиваться соблюдения законодательства РФ муниципальными депутатами.

Выборы следующего созыва думы Белоярского городского округа состоятся в 2021 году. Если представительный орган потеряет часть своего состава меньше, чем за год до выборов, ему придется работать в усеченном составе.