В ХМАО на фоне эпидемии коронавируса продается стриптиз-клуб

Новый владелец получит двухэтажное здание, название и всю историю скандального заведения Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Нижневартовске продается один из самых старых в ХМАО стриптиз-клубов «Мика». Заведение, которое расположено недалеко от Парка Победы, несколько раз меняло форматы и периодически попадало в криминальные сводки, готово сменить хозяина за 40 млн рублей, рассказала URA.RU его владелица Наталья Королюк.

«Ресторан действительно продается. Им некем заниматься, потому что я переехала в Краснодар», — добавила бизнес-вумен.

Объявление о продаже размещено на сайте «Авито», где присутствует и описание лота: здание двухэтажное, отдельно стоящее, действующее. Источник URA.RU в бизнес сообществе подтверждает, что Королюк действительно переехала в Краснодар, но решение это она приняла на фоне эпидемии коронавируса и массового закрытия всех заведений общепита.

«До того, как в ХМАО началась эпидемия коронавируса, заведение еще работало. Но, вскоре после запрета на работу, были уволены сотрудники и в „тусовке“ заговорили о закрытии „Мики“», — рассказал URA.RU бывший охранник стриптиз-клуба. Но сама Королюк в разговоре с журналистом агентства сказала, что продажа ресторана с коронавирусом не связана.

Ранее URA.RU подробно описывало историю с рестораном «Мика», руководство которого в канун Дня Победы пригласила в свое заведение ветеранов. Фото, где ветераны Великой Отечественной войны стоят в медалях напротив шеста для стриптиза, активно обсуждали по всей стране.