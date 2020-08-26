Новый глава МЧС Курганской области предупредил о перестановках

Юрий Землянский дал оценку коллективу курганского ГУ МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В главном управлении МЧС России по Курганской области ищут претендентов на существующие вакантные должности. Претендентов ищут, в первую очередь, среди сотрудников ведомства. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник ГУ МЧС Юрий Землянский, отвечая на вопрос URA.RU о возможных кадровых перестановках.

«Я могу ответить так, как оно есть на сегодняшний день. Те вакантные должности, которые на сегодняшний момент существуют, будут укомплектованы. Подбирается личный состав из числа сотрудников и работников главного управления МЧС по Курганской области», — заявил Землянский. «Коллектив здесь сильный и работоспособный, профессиональный. Начиная от руководящего состава и до рядового пожарного», — добавил он.

Землянский вступил в должность начальника регионального ГУ МЧС 1 июля. С мая он руководил управлением в статусе исполняющего обязанности. Предыдущий начальник управления Олег Рожков находится под следствием. В деле фигурируют эпизоды с закупкой роботов, покупкой телефона на деньги ведомства, махинации с зарплатой и премиями, использованием спецтехники в личных целях. Ранее источники URA.RU сообщали, что Землянский может начать работу с чистки ведомства.