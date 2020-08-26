В ЯНАО охотников без тестов на COVID не пускают в тундру

Для проезда через территории месторождений нужно иметь справку об отсутствии COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во время пандемии коронавируса жители ЯНАО не могут выехать на охоту и рыбалку, если у них нет справки об отрицательном тесте на COVID. Как сообщил в Instagram депутат городской думы Ноябрьска Виктор Гордиенко, такое требование установили в регионе предприятия ТЭК.

Депутат, являющийся главврачом Ноябрьской станции скорой медицинской помощи, сообщил, что к нему часто обращаются местные жители, которых охрана месторождений не пропускает к месту охоты или рыбалки. «При наличии пропуска рыбака-охотника, нашим жителям можно беспрепятственно передвигаться через пропускные пункты, — рассказал Гордиенко по итогам разговора с начальником одного из нефтедобывающих предприятий. — Но есть условие, на исполнении которого настаивают нефтяники: у посещающих их территории должны быть справки об отсутствии COVID-19».

По словам политика, понять нефтяников можно — «ввиду быстрого распространения в замкнутых пространствах» вируса. Совсем недавно число заразившихся среди вахтовиков значительно превышало заболевших среди местного населения.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в пресс-службу компании «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз». Там пообещали в ближайшее время подготовить информацию по данному вопросу.

О разрешении сезона охоты в ЯНАО власти объявили на прошлой неделе. Регион вышел на второй этап снятия ограничений, общие карантинные мероприятия будут действовать как минимум до 31 августа.