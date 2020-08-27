Минобороны РФ нашло виноватых в ДТП в Сирии

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, генерал, погоны, военный
Российские военные предупреждали американцев о движении патруля Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Война в Сирии

Американские военные попытались блокировать движение российского военного патруля в Сирии, нарушая ранее согласованные договоренности между сторонами. В Минобороны РФ отметили, что в ответ на это российские военные «приняли необходимые меры».

Ранее США заявили, что российские военные спровоцировали ДТП в Сирии, в результате которых пострадали несколько американских солдат, пишет агентство Nation News. В Вашингтоне обвинили Москву в нарушением протоколов деконфликтинга, которые были утверждены между странами в декабре 2019 года, передает RT.

«В нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ военной полицией Вооруженных сил Российской Федерации были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», — приводит сообщение российского оборонного ведомства РИА «Новости».

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли обсудили по телефону этот инцидент. В Минобороны добавили, что американская сторона получила «исчерпывающие пояснения» о ДТП.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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