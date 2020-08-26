Уральский полпред: кому прививки от COVID поставят раньше всех

Прививку от коронавируса, в первую очередь, должны получить представители профессий, находящихся в группе риска. В том числе, полицейские, которых незаслуженно обошли вниманием, считает полпред президента России в УрФО Николай Цуканов.
«Надо чтобы прививку могли получить в первую очередь граждане, которые находятся в группе риска. А это учителя, врачи, военные, полицейские. Последнее кстати, немаловажно, потому что они каждый день приходят в дома людей, не зная, больны они или не больны. При этом, в группу риска [полицейские] не попали», — отметил полпред президента. Кроме того, он предложил предусмотреть для полицейских — особенно службы участковых уполномоченных, ГИБДД и ППС — коронавирусные выплаты.
Николай Цуканов подчеркнул, что главное ускорить сроки поступления вакцины в регионы и привить максимальное количество людей. При этом сам он пока не ставил прививку от COVID-19. Ранее заместитель свердловского губернатора Павел Креков заявлял, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в октябре.
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