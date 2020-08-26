Депутат Еловикова считает уголовное преследование местью мэра Фото: duma-vsalda.midural.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Верхней Салды (Свердловская область) Яны Еловиковой. Об этом рассказал URA.RU источник в следственных органах.

«Возбуждено уголовное дело по статьям „Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения“ и „Служебный подлог“», — сообщил инсайдер.

Преступление, в котором обвиняют Еловикову, связано с ее работой директором МБУК «Центр художественного творчества». По версии следствия, Еловикова фиктивно устроила в «Центр художественного творчества» в качестве дворника «мертвую душу» — некоего гражданина Никитина, который фактически не работал. При этом зарплата ему регулярно начислялась. Карточка дворника-невидимки находилась у Еловиковой и, по версии следствия, эти деньги депутат использовала на личные нужды.

В СУ СК по Свердловской области от комментариев воздержались. Сама Яна Еловикова считает, что дело сфабриковано. «Следователь взял с меня подписку о неразглашении, и я теперь не могу говорить о своем собственном деле. Но я считаю, что все это происки главы администрации, его месть. Глава сердится на меня за мою принципиальную позицию, и вот они раскопали историю семилетней давности», — заявила URA.RU Яна Еловикова.

«Эти обвинения ложь. Когда я пришел на должность, фининспекция провела проверку, которая выявила необоснованные траты на зарплату 2.5 млн рублей. За это Еловикова была уволена по 278 статье. Разумеется, мы обратились в следственные органы», — прокомментировал ее слова глава Верхней Салды Михаил Савченко.