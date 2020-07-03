От Михаила Савченко по-прежнему ждут объяснений Пресс-служба администрации Верхней Салды

Несколько депутатов городской думы Верхней Салды направили обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой высказать позицию относительно отставки мэра Михаила Савченко. Об этом сообщила URA.RU депутат гордумы Яна Еловикова.

«В соответствии с законодательством, высшее должностное лицо региона обращается с представлением о досрочном прекращении полномочий мэра в думу. Вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что точку в ситуации должны поставить депутаты, и ответственность за решение должны нести они же. На мой взгляд, это не совсем корректно», — заявила Яна Еловикова.

По ее словам, фракция «Единой России» пытается замять эту ситуацию вокруг несостоявшейся отставки градоначальника. «Но мы намерены довести вопрос до логического конца. И в областную прокуратуру также будем направлять обращение», — констатировала депутат.

Как писало URA.RU, прокуратура потребовала отставки Михаила Савченко: он утаил 1,4 миллиона рублей своих доходов (эти средства поступили от продажи автомобиля и загородного дома с участком), а также не пресек конфликт интересов во вверенной администрации. Заместитель Савченко по финансам Ирина Колпакова по гражданско-правовому договору исполняла обязанности советника топ-менеджера градообразующего предприятия — корпорации «ВСМПО-АВИСМА». По мнению прокуратуры, это является нарушением антикоррупционного законодательства. Выводы надзорного ведомства подтвердил областной антикоррупционный департамент.

Мэр подал в отставку по семейным обстоятельствам, не дожидаясь, пока дума снимет его с должности. Однако за Михаила Савченко вступился вице-губернатор Сергей Бидонько. Он уговорил чиновника забрать заявление. Фракция «Единой России» в гордуме дважды сорвала кворум заседания, на котором депутаты должны были прекратить полномочия мэра. Сам Савченко заявил, что действовал под влиянием эмоций, а затем передумал.