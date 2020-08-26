26 августа 2020

В Екатеринбурге водитель сбил на переходе трех детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, нашивка, гибдд, дпс
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге под колеса машины попали трое детей 4-10 лет. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Водитель автомобиля Renault Sandero с челябинскими номерами в районе дома на улице Бахчиванджи, 3 сбил троих детей, переходивших дорогу. По предварительным данным, у всех черепно-мозговые травмы, плюс у одного из них тупая травма живота. Мальчик семи лет находится в состоянии средней тяжести. Всех детей сейчас повезли в детскую больницу № 9», — рассказал инсайдер. Известно, что дорогу переходили четверо членов одной семьи — один человек не пострадал.

«Сотрудники выехали на место происшествия, обстоятельства случившегося выясняются», — сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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