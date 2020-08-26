В ЯНАО определились, как будут учиться студенты и школьники

Учебный год в колледжах и техникумах ЯНАО начнется в очном режиме, как в школах. Такое решение принял департамент образования округа, сообщили в ямальском правительстве. Для студентов будет действовать ряд ограничений.
«В зданиях учреждений предусмотрены несколько входов, с обязательной термометрией и обработкой рук. Учиться студенты станут в две смены», — пояснили в пресс-службе администрации ЯНАО. По словам директора Новоуренгойского многопрофильного колледжа Алексея Шелякина, за каждой группой студентов закрепят отдельный кабинет. «Начало занятий у групп будет в разное время, что позволит минимизировать контакты в коридорах», — отметил Шелякин.
Заселение в общежития также произойдет по новым правилам. Руководитель Ямальского многопрофильного колледжа Игорь Трисорука заявил, что комнаты сперва получат студенты-льготники, затем первокурсники и будущие выпускники, а в последнюю очередь — все остальные.
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил, что учебный год в школах начнется в традиционном режиме. По его словам, для первоклассников даже попытаются организовать торжественные линейки. Источники URA.RU высказывали опасения, что после 13 сентября, когда пройдут выборы в заксобрание ЯНАО, школьников могут вновь отправить на дистанционное обучение.
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