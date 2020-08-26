Глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов досрочно уходит со своего поста Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов, занимавший эту должность 20 лет, подал в отставку. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района, пояснив, что временно исполнять полномочия главы будет первый замглавы муниципалитета Владимир Ваганов.

«Александр Павлович объявил о своем уходе сегодня на заседании земского собрания района. Временные полномочия возложенны на Владимира Павловича Ваганова — первого заместителя главы района», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Пермского муниципального района.

Уже определена дата старта конкурса на должность главы района. Его объявят 3 сентября, а подведение итогов должно пройти 23 октября 2020 года. Предыдущий конкурс, на котором победу одержал как раз Кузнецов, прошел в начале этого года. Конкуренцию ему пытался составить экс-начальник центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю Сергей Пиларов.