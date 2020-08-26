26 августа 2020
25 августа 2020

Пермский мэр-долгожитель подал в отставку. Имя нового главы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета. Пермь , кузнецов александр, доклад
Глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов досрочно уходит со своего поста Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов, занимавший эту должность 20 лет, подал в отставку. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района, пояснив, что временно исполнять полномочия главы будет первый замглавы муниципалитета Владимир Ваганов.

«Александр Павлович объявил о своем уходе сегодня на заседании земского собрания района. Временные полномочия возложенны на Владимира Павловича Ваганова — первого заместителя главы района», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Пермского муниципального района.

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Уже определена дата старта конкурса на должность главы района. Его объявят 3 сентября, а подведение итогов должно пройти 23 октября 2020 года. Предыдущий конкурс, на котором победу одержал как раз Кузнецов, прошел в начале этого года. Конкуренцию ему пытался составить экс-начальник центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю Сергей Пиларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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