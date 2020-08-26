В Екатеринбурге мужчина с гранатой пришел требовать зарплату

Мужчина пришел требовать зарплату с гранатой в руках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге в здание на улице Гурзуфская 40/4 пришел мужчина с гранатой. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Это административное здание, в котором находится много организаций. У мужчины конфликт с работодателем по зарплате. Гражданин вошел, угрожает гранатой, требует свою зарплату. Из здания эвакуированы 50 человек», — сообщил инсайдер.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчину уже задержали сотрудники ОП № 8. «Предмет, которым он угрожал, оказался муляжом гранты Ф-1 „лимонка“. Личность мужчины установили, им оказался житель Москвы Кузнецов 1985 года рождения», — сказал Горелых.

По его данным, москвич по профессии строитель, приехал в Екатеринбург работать. Однако с марта, по словам гражданина, практически полгода, денег ему не платят. Образовавшийся долг составляет порядка 400 тысяч рублей. «Насколько показания мужчины соответствуют действительности, сейчас выясняют сотрудники территориального ОВД. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. Коммерческая структура возобновила работу», — добавил Горелых.