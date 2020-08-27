Путин: в России создан резерв силовиков для отправки в Беларусь

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин подчеркнул, что необходимости в отправке силовиков в Беларусь пока нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

В случае наступления критической ситуации в Белоруссии, в России сформирован резерв из силовиков для помощи союзному государству. Однако, в настоящее время нет необходимости во введении российских военных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ВГТРК.

«Необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет», — цитирует Путина РИА «Новости». Он также подчеркнул, что белорусский лидер Александр Лукашенко с ним согласен.

Российский президент добавил, что, несмотря на принятое решение о невмешательстве во внутренние дела Белоруссии, в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи союзному государству в случае необходимости. Использоваться он будет в случае крайней необходимости.

Ранее Владимир Путин заявил, что надеется на мирный исход политического кризиса в Белоруссии, сообщает «Национальная служба новостей». По словам российского лидера, все сложившиеся проблемы в союзном государстве можно решить мирным путем.

Протесты в Белоруссии начались 10 августа после оглашения официальных экзитполов выборов президента республики. На улицы страны вышли тысячи несогласных с победой действующего президента Александра Лукашенко. По мнению протестующих, его результат на прошедших выборах стал следствием фальсификаций.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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