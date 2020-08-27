Путин: в России создан резерв силовиков для отправки в Беларусь

В случае наступления критической ситуации в Белоруссии, в России сформирован резерв из силовиков для помощи союзному государству. Однако, в настоящее время нет необходимости во введении российских военных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ВГТРК.
«Необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет», — цитирует Путина РИА «Новости». Он также подчеркнул, что белорусский лидер Александр Лукашенко с ним согласен.
Российский президент добавил, что, несмотря на принятое решение о невмешательстве во внутренние дела Белоруссии, в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи союзному государству в случае необходимости. Использоваться он будет в случае крайней необходимости.
Ранее Владимир Путин заявил, что надеется на мирный исход политического кризиса в Белоруссии, сообщает «Национальная служба новостей». По словам российского лидера, все сложившиеся проблемы в союзном государстве можно решить мирным путем.
Протесты в Белоруссии начались 10 августа после оглашения официальных экзитполов выборов президента республики. На улицы страны вышли тысячи несогласных с победой действующего президента Александра Лукашенко. По мнению протестующих, его результат на прошедших выборах стал следствием фальсификаций.
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