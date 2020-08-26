Экс-чемпион мира из ХМАО оценил шансы вернуться на ринг

«Сибирский Рокки» хочет больше проводить время с семьей, а не в спортивном зале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBO и депутат Думы ХМАО Руслан Проводников заявил, что не планирует возвращаться на профессиональный ринг. Об этом он сообщил в аккаунте в Instagram.

«О возвращении в ринг, могу сказать, что с моим бездарным боксом — это травмоопасно! Сейчас у меня нет мотивации для возвращения. Я никогда не гнался ни за деньгами, ни за славой, поэтому сегодня просто наслаждаюсь жизнью», — прокомментировал Проводников.

Он также добавил, что в его планах больше уделять времени семье. «Когда родился старший сын Иван, я все время проводил на сборах, сейчас у меня растет маленький Тимофей, и я хочу быть рядом пока он крепнет», — написал боксер. Пользователи в комментариях поддержали решение спортсмена.

Ранее URA.RU сообщало, что Проводников являлся чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем весе. В последнем поединке в 2016 году он уступил американцу Джону Молине-младшему. После окончания спортивной карьеры Проводников стал депутатом Думы ХМАО.