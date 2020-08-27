В Кремле оценили просьбу Жириновского вернуть Фургала домой

Принимать решение о переводе экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала под домашний арест может лишь суд, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил вопрос URA.RU о том, как президент РФ Владимир Путин отреагировал на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского посодействовать в изменении меры пресечения для обвиняемого.
«Это не решение президента, он не правомочен принимать такие решения. Это решения следственных органов, обвинителей и суда. Сейчас мера пресечения определяется судом», — отметил Песков. Пресс-секретарь главы государства также отметил, что ему неизвестно о данном обращении Жириновского к Путину.
Ранее Жириновский сообщил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину в письме с предложением перевести Фургала под домашний арест в Хабаровск. По мнению депутата, данное решение поможет свести на нет напряженность в регионе.
В отношении Фургала возбудили уголовное дело по подозрению в организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах. Правоохранители задержали экс-губернатора 9 июля, сообщает «
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