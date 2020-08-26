Интрига должна разрешиться завтра, когда «дело о логотипе» рассмотрит суд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кандидату в депутаты думы Мегиона Юрию Гусейн-заде грозит исключение из предвыборной гонки. Соответствующее требование выдвинул кандидат от КПРФ Халид Таги-заде. Основанием является то, что Гусейн-заде не являясь членом партии использовал в предвыборной агитации символику, «схожую до степени смешения» с символикой КПРФ. Об этом URA.RU рассказал член компартии ХМАО Таги-заде.

«Гусейн-заде нарушил законодательство об интеллектуальной собственности. В агитационных материалах он использовал части эмблемы КПРФ, изменив слова, расположенные по окружности. Вместо слов „Россия“, „труд“, „народовластие“, „социализм“, на плакате указаны „Мегион“, „народовластие“, „труд“, „коммунизм“, что является нарушением», — объяснил Таги-заде, подавший на своего конкурента в суд с требованием снять того с выборов.

В КПРФ ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что Гусейн-Заде не является членом КПРФ. «Это четко организованная и координируемая со стороны акция, направленная на дискредитацию КПРФ и запутывание избирателя», — резюмировали в компартии. Дозвониться до Гусейн-заде журналисту URA.RU не удалось. Его телефон на момент написания новости выключен.

В избиркоме ХМАО добавили, что решение о снятии с выборов одного из кандидатов могут принять только на основании решения суда. «Закон определяет критерии, по которым кандидат может лишиться права участвовать в выборах. Если суд решит, что законодательство нарушено — Гусейн-Заде будет лишен своего нынешнего статуса», — объяснил URA.RU председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев.

Ранее URA.RU писало, что 13 сентября в ХМАО состоятся выборы разного уровня. Тогда же наблюдатели отметили, что самые серьезные конфликты будут как раз на выборах в думу Мегиона.