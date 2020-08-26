26 августа 2020

Правительство РФ выделяет Курганской области новый транш

© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
О поддержке заявил премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

На жилье для сирот Курганской области выделят деньги из федерального бюджета. Об этом 27 августа на заседании правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В 2020 году правительство РФ выделит два миллиарда рублей для жилья, в котором будут жить сироты. «Это позволит обеспечить собственным жильем еще около полутора тысяч детей-сирот в Алтайском крае, республиках Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Курганской и Псковской областях и Чувашской Республике», — объяснил Мишустин.

Эти десять регионов получат финансирование как субъекты с наиболее сложной ситуацией в экономике и социальной сфере. Председатель правительства отметил, что государство ежегодно направляет более 30 млрд рублей на жилье для сирот.

Власти Курганской области в 2019 году не смогли полностью освоить деньги на приобретение жилья для сирот. В этом году финансирование по данной программе в регионе сократилось в 10 раз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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