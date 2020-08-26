Учреждения культуры Свердловской области, закрытые из-за пандемии коронавируса, смогут вернуться к работе через две недели. Об этом заявил в Instagram свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
«Я планирую подписать указ о возобновлении работы в Свердловской области кинотеатров, театров, филармоний и концертных учреждений с 9 сентября. Из-за пандемии нужно будет соблюдать ограничения. Мероприятия можно будет проводить только с условием заполнения площадки не более чем на 50%», — написал Куйвашев в Instagram.
Губернатор проиллюстрировал сообщение фотографией фасада «Коляда-Театра», при этом никак не упомянул в сообщении его основателя, Николая Коляду. При этом сегодня Николай Коляда заявил, что в пятницу, 28 августа, начнет голодовку, если на заседании оперштаба по коронавирусу не будет принято решение об открытии театров.
Ранее замгубернатора Алексей Орлов, который возглавлял регион во время отпуска губернатора Евгения Куйвашева, сообщал что рассматривается возможность открытия кинотеатров с 25 августа. Несмотря на это, 24 августа Евгений Куйвашев продлил запрет на развлечения.
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