Свердловский губернатор продлил карантин и запрет на развлечения

Кинотеатры будут закрыты как минимум до конца лета Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев продлил действующий в регионе режим ограничений из-за коронавируса, сообщил источник URA.RU. Открытие кинотеатров, о котором ранее рассказывал первый замгубернатора Алексей Орлов, отложено на неопределенный срок под давлением Роспотребнадзора.

«В регионе за короткий срок ведено много поблажек, от работающих торговых центров до ресторанов. Открывать в этой ситуации кинотеатры — лишний риск», — пересказывает логику Роспотребнадзора собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в региональное управление Роспотребнадзора.

Обновлено 16:22: продление режима ограничений подтвердил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Вопрос открытия кинотеатров обсуждался на заседании оперштаба 18 августа с представителями профессионального сообщества и главным санитарным врачом региона Дмитрием Козловских, сообщало URA.RU. «На данный момент мы фиксируем около 140 новых случаев заболевания в сутки, это достаточно большая нагрузка [для здравоохранения], поэтому решение об открытии кинотеатров будет принято, исходя из динамики заболеваемости», — рассказывал Алексей Орлов. Он добавил, что Дмитрий Козловских согласился с озвученным подходом.

Ограничительные меры, введенные указом губернатора №100 о режиме повышенной готовности, продлены до 31 августа. Они предусматривают сохранение режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, а также жителей с хроническими заболеваниями до 17 августа. Продляется также масочный режим в общественном транспорте и помещениях.