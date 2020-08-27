Оппозиция спасла власть от вторых туров на выборах-2020

Семь регионов России из 18, в которых 13 сентября пройдут выборы губернатора, были потенциально опасны для действующих глав и назначенных врио. Такие данные на пресс-конференции озвучил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. По словам эксперта, такая ситуация наметилась впервые за последние восемь лет, но оппозиция оказалась к ней не готова.
«Впервые с 2012 года, в 40% регионов выборы губернаторов могли развиваться по конкурентному сценарию. Обычно, этот показатель составляет 10-15%. Но оппозиция упустила свой шанс, за оставшееся до 13 сентября время кампанию уже принципиально не развернуть», — отметил Костин.
Глава ФаРГО считает, что где-то оппозиция не смогла выставить сильного кандидата или поздно включилась в борьбу. В первую очередь это касается Краснодарского края, Тамбовской, Пензенской и Ростовской областей — где у действующих глав замедлился рост рейтинга из-за резких мер по противодействию пандемии коронавируса или наложении губернаторской кампании с выборами в гордуму (как в Тамбове).
В регионах, которые изначально считались самыми конкурентными — Иркутская, Архангельская, Еврейская автономная области — главы и врио сумели оперативными действиями по решению насущных социально-экономических проблем повысить свой рейтинг. Например, за врио архангельского губернатора Александра Цыбульского весной были готовы голосовать 40% избирателей, а августе уже более 56%. Ему в заслугу ставят решение по закрытию скандального проекта стройки полигона в Шиесе.
Ранее URA.RU сообщало, что во всех 18 регионах выборы губернаторов скорее всего завершатся после первого тура. При этом все действующие главы и врио сохранят свои посты.
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