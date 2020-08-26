Озвучен прогноз итогов губернаторских выборов в 2020 году

В 2020 году губернаторов выберут в 18 регионах России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выборы губернаторов в 2020 году скорее всего завершатся в один тур, а победу в них одержат действующие главы и врио. К такому выводу пришли эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). По мнению специалистов, за основных кандидатов на выборах 13 сентября (пройдут в 18 регионах) сыграет их высокий рейтинг.

«Можно утверждать, что во всех регионах выборы глав пока проходят по референдумным сценариям (с завершением в первом туре — прим. ред.)», — заявляют в ФоРГО. Эксперты фонда отмечают, что большинство врио губернаторов еще в феврале—марте имели электоральные рейтинги в диапазоне 30-40%, а к июлю-августу они подтянулись до 50-60%. Действующие главы, как правило, обладали более высокими стартовыми рейтингами.

Ранее специалисты холдинга «Минченко Консалтинг» предсказывали высокую вероятность вторых туров в Краснодарском крае, Пензенской, Архангельской, Иркутской и Костромской областях. При этом кампания в Иркутской области называлась одной из самых сложных, поскольку против врио губернатора Игоря Кобзева играет образ «варяга» и низкая степень публичности.

В ФоРГО, напротив, рейтинг Кобзева оценивают на уровне 60%, в то время как его основной конкурент Михаил Щапов (КПРФ) пользуется поддержкой 10-15% избирателей. «В последние недели Щапов активизировался, и разрыв между ним и Кобзевым может сократиться. Но перевернуть сценарий кампании коммунист уже не успеет», — отмечают эксперты.

Специалисты фонда также не подтверждают реальную возможность второго тура на выборах главы Архангельской области (в «Минченко Консалтинг» угрозой там называют экологические протесты). В ФоРГО считают, что «потенциал для конкурентных выборов в регионе не реализовался». А в заслугу архангельскому врио Александру Цыбульскому ставят эффективное лоббирование интересов региона в Кремле.

В Костромской области эксперты ФоРГО не видят яркого кандидата от оппозиции, способного противостоять действующему главе Сергею Ситникову (долгое время бывшем одним из аутсайдеров рейтинга Минченко). В Краснодарском крае и Пензенской области наметилась угроза скатывания к конкурентному сценарию на выборах-2020, но в ФоРГО и здесь пока не ждут вторых туров — специалисты считают, что губернаторам Вениамину Кондратьеву (непопулярные меры противодействия пандемии) и Ивану Белозерцеву (идет на выборы с несовременным образом) соответственно хватит запаса прочности.

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