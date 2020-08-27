Цифры очень плохие, но объяснимые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Эпидемия ВИЧ на Урале

Пять-десять процентов екатеринбуржцев, сдавших тест на ВИЧ в некоммерческом центре «Чтобы жить», оказались инфицированы. О результатах тестов URA.RU рассказали сотрудники центра.

«С начала года тест на ВИЧ сдал 471 человек, положительных результатов — 26 (5,5%)», — сообщил руководитель проекта Иван Садыхов. Самые высокие цифры были зафиксированы год назад, сразу после открытия пункта тестирования: в августе 2019 тест на ВИЧ сдали 90 человек, вирус выявлен у восьми (8,89%), а в сентябре — у 12 человек из 114 (10,5%).

Эти показатели в разы превышают эпидпорог для ВИЧ-инфекции (1%), но, как поясняют эксперты, по результатам экспресс-тестов нельзя оценивать ситуацию в городе в целом. «К нам ведь идут не все подряд, а те, кто предполагают, что у него были какие-то риски», — говорит Садыхов.

«При экспресс-тестах процент позитивных результатов традиционно выше — 1,5-2% (по равнению с лабораторным тестированием), а среди групп риска (потребители наркотиков, секс-работницы, гомосексуалисты) может достигать 5-7%», — пояснила URA.RU пресс-секретарь Свердловского центра профилактики и борьбы со СПИД Ксения Гоголева.

По ее словам, центр СПИДа активно сотрудничает с некоммерческими организациями в сфере профилактики ВИЧ, в том числе с проектом «Чтобы жить». «Тестирование закрытых групп риска и сопровождение пациентов — это то, что хорошо удается НКО, эта деятельность помогает официальному здравоохранению», — заявил представитель центра.

Власти Екатеринбурга объявили об эпидемии ВИЧ в 2016 году — замначальника горздрава сообщил, что инфекцией заражен каждый 50-й екатеринбуржец. По данным за шесть месяцев 2020 года, пораженность ВИЧ-инфекцией в Свердловской области составляет 1,84%.

Иван Садыхов: «Тестирование — лишь способ узнать, есть ли у тебя ВИЧ. Главная задача — чтобы человек начал думать головой и, когда возникают ситуации риска, предохранялся» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В проекте «Чтобы жить» используются американские тесты OraQuick, которые в США разрешены даже для домашнего применения. Сдать тест можно можно по слюне или по крови Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Внешне тест похож на тест на беременность: одна полоска — результат отрицательный, две — положительный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU