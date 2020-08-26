У сургутских коммунальщиков есть неделя на уборку города Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Исполняющий обязанности главы Сургута Алексей Жердев устроил жесткий разнос коммунальщикам, ответственным за уборку города. Ради этого было созвано спецсовещание в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

Жердев продемонстрировал подрядчикам видеокадры с разных городских улиц, которые оказались усыпаны мусором. «Это неприемлемо, то, что я вижу. Скоро у нас 1 сентября, а затем день нефтяника и газовика. Я требую, чтобы к праздникам город был приведен в порядок. На это есть время, есть заключенные контракты. После этого мы проведем глобальную проверку. Если меры не будут приняты, то вплоть до расторжения контрактов», — прокомментировал Жердев.

Источник URA.RU в мэрии сообщил, что к такому жесткому разговору с коммунальщиками подтолкнули жалобы жителей. «Глава [Сургута Вадим Шувалов] с начала недели находится в командировке в Москве. Ему в последнее время поступает в социальных сетях много претензий от горожан на качество уборки городских улиц. Он дал команду своим замам навести порядок до того, как он вернется обратно», — прокомментировал собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что по сведениям от инсайдеров в мэрии — пошатнулись позиции директора департамента городского хозяйства Романа Богача. Ему в вину как раз ставят неубранные улицы и невыполнение поручений главы города.