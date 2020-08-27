Названы условия, когда полицейские могут сбивать беспилотники

Российским полицейским разрешили сбивать беспилотные летательные аппараты. Соответствующий приказ подписал глава МВД РФ Владимир Колькольцев.
Согласно документу, беспилотники могут быть сбиты в случаях, когда они угрожают жизни и здоровью граждан на публичных мероприятиях, при проведении неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
«Утвердить порядок принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, над местами проведения публичных (массовых) мероприятий и прилегающей к ним территории, а также неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий», — говорится в тексте приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Правоохранителям разрешается бороться с дронами следующими способами: подавление сигнала дистанционного управления, уничтожение пульта управления, повреждение или уничтожение самого беспилотника. Прежде чем сбить беспилотник, полицейские должны определить примерное место падения и вывести оттуда людей.
Ранее сообщалось, что полиции могут разрешить сбивать дроны, коптеры и любые летающие беспилотные устройства, запущенные над местом проведения митингов.
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