27 августа 2020

Названы условия, когда полицейские могут сбивать беспилотники

© Служба новостей «URA.RU»
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Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон, коптер
Беспилотники могут быть сбиты в случаях, когда они угрожают жизни и здоровью граждан на публичных мероприятиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российским полицейским разрешили сбивать беспилотные летательные аппараты. Соответствующий приказ подписал глава МВД РФ Владимир Колькольцев.

Согласно документу, беспилотники могут быть сбиты в случаях, когда они угрожают жизни и здоровью граждан на публичных мероприятиях, при проведении неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

«Утвердить порядок принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, над местами проведения публичных (массовых) мероприятий и прилегающей к ним территории, а также неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий», — говорится в тексте приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Правоохранителям разрешается бороться с дронами следующими способами: подавление сигнала дистанционного управления, уничтожение пульта управления, повреждение или уничтожение самого беспилотника. Прежде чем сбить беспилотник, полицейские должны определить примерное место падения и вывести оттуда людей.

Ранее сообщалось, что полиции могут разрешить сбивать дроны, коптеры и любые летающие беспилотные устройства, запущенные над местом проведения митингов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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