1 сентября может стать выходным для родителей первоклассников

Законопроект, предусматривающий предоставление родителям и опекунам первоклассников выходной на 1 сентября, внесен в Госдуму. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс. Об этом в своем Telegram-канале написал один из авторов проекта, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
«Родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска», — говорится в законопроекте.
Одновременно Трудовой кодекс дополняется новой статьей 262.3, предусматривающей обязанность работодателя предоставить родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, 1 сентября отпуск в счет ежегодного оплачиваемого отпуска. Таким образом, согласно законопроекту, в случае его принятия, у родителей первоклассников может появиться выбор — брать выходной за свой счет или в счет отпуска.
Ранее Институт прогрессивного образования предложил ввести для родителей первоклассников дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. Инициатива была направлена на рассмотрение вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
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