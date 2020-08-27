27 августа 2020

1 сентября может стать выходным для родителей первоклассников

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний, первое сентября в гимназии №210 «Корифей». Екатеринбург, первоклашки, школа, школьники, цветы, первоклассники, первое сентября, день знаний, ученики, букет, 1 сентября
У родителей первоклассников может появиться выбор — брать выходной за свой счет или в счет отпуска Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Законопроект, предусматривающий предоставление родителям и опекунам первоклассников выходной на 1 сентября, внесен в Госдуму. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс. Об этом в своем Telegram-канале написал один из авторов проекта, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска», — говорится в законопроекте.

Одновременно Трудовой кодекс дополняется новой статьей 262.3, предусматривающей обязанность работодателя предоставить родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, 1 сентября отпуск в счет ежегодного оплачиваемого отпуска. Таким образом, согласно законопроекту, в случае его принятия, у родителей первоклассников может появиться выбор — брать выходной за свой счет или в счет отпуска.

Ранее Институт прогрессивного образования предложил ввести для родителей первоклассников дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. Инициатива была направлена на рассмотрение вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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