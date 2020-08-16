Россияне могут получить оплачиваемый выходной 1 сентября

Дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября нужно ввести для родителей первоклассников. Соответствующая инициатива принадлежит Институту прогрессивного образования. Она направлена на рассмотрение вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
Институт провел опрос среди российских родителей. Выяснилось, что 56% собираются проводить ребенка, но многим из них для этого придется брать отгул или отпуск за свой счет. Более трети опрошенных заявили, что не смогут проводить ребенка в школу, так как это связано со снижением доходов во время пандемии или с отказом работодателя пойти на уступки. Кроме того, в письме говорится о том, что психологи выступают за присутствие родителей на Дне знаний, так как это важно для спокойствия ребенка.
«В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября», — приводит цитату из обращения РИА «Новости».
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