Выяснилось, почему российская подлодка оказалась у берегов США

Появление подводной лодки «Омск» вблизи границ США объясняется проведением учений в Беринговом море. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в Тихоокеанском флоте ВМФ России.
«Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота „Омск“ и ракетный крейсер „Варяг“ в ходе учений нанесли удары крылатыми ракетами по морской цели в Беринговом море», — передает агентство. Субмарина находится в нейтральных водах на удалении от границ США.
Ранее Северное командование Вооруженных сил США сообщало, что российская подводная лодка всплыла вблизи берегов Аляски. В ведомстве подчеркнули, что готовы оказать помощь экипажу, если это понадобится, передает «Ридус». Там добавили, что следят за передвижением иностранных кораблей, представляющих интерес для США.
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