27 августа 2020

Выяснилось, почему российская подлодка оказалась у берегов США

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка
Субмарина находится в нейтральных водах на удалении от границ США Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Появление подводной лодки «Омск» вблизи границ США объясняется проведением учений в Беринговом море. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в Тихоокеанском флоте ВМФ России.

«Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота „Омск“ и ракетный крейсер „Варяг“ в ходе учений нанесли удары крылатыми ракетами по морской цели в Беринговом море», — передает агентство. Субмарина находится в нейтральных водах на удалении от границ США.

Ранее Северное командование Вооруженных сил США сообщало, что российская подводная лодка всплыла вблизи берегов Аляски. В ведомстве подчеркнули, что готовы оказать помощь экипажу, если это понадобится, передает «Ридус». Там добавили, что следят за передвижением иностранных кораблей, представляющих интерес для США.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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