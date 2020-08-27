Американский спецназовец признался в работе на Россию

Бывший спецназовец США Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признался в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом сообщает газета Washington Post.
«Обвиняемый признался в сотрудничестве с иностранным разведывательным агентством очень высокого уровня, с ГРУ», — цитирует издание помощника прокурора Томаса Трэкслера. По его словам, Деббинс заявил о сотрудничестве с российскими спецслужбами еще в 2019 году. В то время его решили не арестовывать.
Деббинс работал на российскую разведку с 1996 по 2011 год. По его словам, он мечтал «освободить Россию от деспотичного правительства». Также он согласился работать на российскую разведу из-за страха за свою семью.
Сейчас спецназовец заключен под стражу, передает
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