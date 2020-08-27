27 августа 2020

Американский спецназовец признался в работе на Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения Антитеррористического комитета ФСБ
Деббинс заявил о сотрудничестве с российскими спецслужбами еще в 2019 году (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший спецназовец США Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признался в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Обвиняемый признался в сотрудничестве с иностранным разведывательным агентством очень высокого уровня, с ГРУ», — цитирует издание помощника прокурора Томаса Трэкслера. По его словам, Деббинс заявил о сотрудничестве с российскими спецслужбами еще в 2019 году. В то время его решили не арестовывать.

Деббинс работал на российскую разведку с 1996 по 2011 год. По его словам, он мечтал «освободить Россию от деспотичного правительства». Также он согласился работать на российскую разведу из-за страха за свою семью.

Сейчас спецназовец заключен под стражу, передает Life. Суд США считает, что он может сбежать до следующего заседания, если останется на свободе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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