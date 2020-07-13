На челябинском курорте туристы скупили весь бензин на АЗС

В жаркие выходные челябинские озера привлекли десятки тысяч отдахающих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В выходные множество отдыхающих, приехавших на озеро Тургояк в Челябинской области, не смогли вовремя отправиться домой. Из-за наплыва туристов, в том числе из других регионов, на всех окрестных АЗС закончился бензин, сообщили URA.RU очевидцы.

«Когда мы попытались заправиться, оказалось, что колонки не работают. Приходилось ждать, когда подъедет очередная цистерна с топливом. На въезде и выезде из поселка Тургояк образовались огромные пробки — и все это почти на 40-градусной жаре», — рассказал читатель URA.RU. «На кассах АЗС в очередях стояли сразу десятки людей, чтобы заправиться. Масса машин была из других регионов, даже с московскими номерами», — рассказал другой турист

«Да, действительно, были перебои на заправках на подъездах и выездах к озеру, — подтвердил URA.RU заместитель министра экологии региона Виталий Безруков. — По нашим данным, на Тургояке в эти выходные побывало несколько десятков тысяч туристов. Это были не только жители Челябинской области, но также туристы из Свердловской области, Москвы и Санкт-Петербурга». По словам Безрукова, чтобы проследить за порядком, пришлось вывести на работу всех сотрудников областного госучреждения «Особо охраняемые природные территории», подведомственного минэкологии.

Больше всего нарушений было связано с попыткой припарковать автомобили в водоохранной зоне Тургояка. От берегов озера заставили убрать более сотни машин. «Такой же наплыв туристов, в том числе из соседних регионов, был и на озере Увильды, где отдых был испорчен ураганом, — отметил Безруков. — В эти выходные мы ждем такого же большого наплыва туристов на челябинские озера. Это, конечно, связано с тем, что из-за невозможности отдохнуть за рубежом, повысился спрос на внутренний туризм».