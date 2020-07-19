Туристов-дикарей эвакуируют с челябинского курорта

Отдыхающих эвакуируют с диких пляжей озера Тургояк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 12 часов 19 июля туристы, отдыхающие на озере Тургояк (Миасс Челябинской области) в неприспособленных для этого местах, должны будут покинуть место отдыха. Как сообщил URA.RU мэр Миасса Григорий Тонких, это связано с лесными пожарами из-за аномальной жары, в городе введен режим ЧС.

«Это не коснется тех, кто отдыхает на цивилизованных пляжах и внутри баз отдыха, там есть специальное противопожарное оборудование. Туристов будут убирать с диких пляжей, расположенных в лесной зоне, — сказал агентству Тонких. — Будут привлечены сотрудники полиции, МЧС, министерства экологии и главного управления лесами региона».

По словам Тонких, сейчас на территории Миасса горит около 90 га леса. Очаги пламени зафиксированы на противоположном от Миасса берегу Тургояка. Главной причиной в мэрии называется человеческий фактор: умышленные поджоги и неосторожное обращение с огнем.

Как ранее сообщало URA.RU, полиция предупреждала о том, что не будет пропускать автомобили непосредственно к берегу. В мэрии уточнили, что будет ограничен въезд на Пугачевскую поляну и городской пляж для обеспечения проезда спецтехники для тушения и локализации очагов возгорания.