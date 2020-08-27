На менеджера челябинского правительства завели пять уголовных дел

В «коллекции» Алексея Абаимова появилось еще одно уголовное дело Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по нарушениям при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Ущерб бюджету пока оценивается в 4 млн рублей, сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. По информации URA.RU, к нарушениям причастен бывший директор «Челябоблинвестстроя» Алексей Абаимов, уже ставший фигурантом четырех уголовных дел.

«В основу уголовного дела, возбужденного следственным управлением СК России по Челябинской области в отношении должностных лиц из числа сотрудников ОГКУ „Челябоблинвестстрой“ по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), легли материалы проверки КСП по строительству ФАП. Ущерб бюджету региона составляет не менее 4 млн рублей», — сообщается в официальном telegram-канале КСП. Производство по уголовному делу осуществляет 3-й отдел по особо важным делам СУ СК области.

Четыре ФАПа в Брединском, Агаповском, Октябрьском районах и городе Копейске сдали в эксплуатацию в конце 2019 года. В ходе проверки, начатой по распоряжению губернатора Алексея Текслера, были обнаружены многочисленные нарушения. Контролировало работы областное государственное казенное учреждение «Челябоблинвестрой» (ОГКУ), подведомственное министерству строительства. На тот момент его директором был Абаимов, впоследствии его задержали силовики. Сейчас он находится в СИЗО.

Абаимов уже является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе коррупционных. В частности, речь идет о биатлонном стадионе в Златоусте и олимпийском центре по шорт-треку в Челябинске, которые до сих пор не получается сдать в эксплуатацию. Абаимов арестован, но не признает себя виновным ни по одному из обвинений.