Юрий Биктуганов рассказал о мерах по защите школьников от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов на пресс-конференции изложил алгоритм, в соответствии с которым школьники региона будут учиться с 1 сентября 2020 года. URA.RU передает основные тезисы.

• Для каждого класса установят индивидуальное время входа в школу и выхода из нее. Опаздывать не рекомендуется, однако опоздавших не будут отправлять домой, а пустят в школу вместе с другим классом. Аналогичная процедура будет действовать при посещении школьной столовой.

• При выявлении у школьника повышенной температуры и симптомов ОРВИ на входе его направят в специально оборудованный изолятор, а затем передадут родителям, которым предстоит обратиться в медицинское учреждение для взятия пробы на коронавирус.

• В случае выявления коронавируса у кого-то из учеников, весь его класс будет высажен на домашний карантин.

• За каждым классом закрепят отдельное помещение, чтобы избегать контактов с учащимися других классов. Однако вопреки распространяемым слухам, школьникам не запретят посещать уборные на переменах. Слухи об ужесточении ограничительных мер и введении дистанта с 21 сентября также не подтверждаются. Однако минобразования будет внимательно следить за развитием санитарно-эпидемиологической ситуации и корректировать планы в соответствии с ней.

• Роспотребнадзор не выдвигает требований об обязательном ношении масок школьниками и учителями во время занятий. Решение об этом каждый из них принимает индивидуально.

• На меры по обеспечению безопасности школьников из областного бюджета выделено более 1 миллиарда рублей. На эти средства закуплены бесконтактные термометры и средства дезинфекции для всех образовательных учреждений.