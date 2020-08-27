27 августа 2020
26 августа 2020

Тюмень рискует вернуться к ограничениям по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Территория БСМП. Курган, скорая медицинская помощь, фельдшер, машина скорой помощи, коронавирус
Риски заражения коронавирусом в регионе опять выросли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области выявили 48 новых случаев заражением коронавирусом. Это на один больше, чем накануне. Таким образом, положительный прогноз по планомерному снижению числа заболевших в регионе на 2-3 человека, по которому регион мог бы выйти на существенное уменьшение риска заражения вирусом уже к середине сентября, не сбылся. А значит, увеличился риск возврата региона к карантинным ограничениям.

«Тюменская область — 48 [новых случаев заражения COVID-19]» — говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 7623 человека. Число выздоровевших за последние сутки достигло 25.

Коэффициент заражения коронавирусом RT по-прежнему равен единице — на одного заболевшего приходится один зараженный человек, что существенно повышает риски заражения инфекцией в региона. Ранее наметилась тенденция к снижению заболеваемости — на протяжении трех дней число заболевших стабильно снижалось на два человека. Однако теперь есть риск возврата к более высоким показателям. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область попала в список регионов России с самым большим процентом выздоровевших от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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