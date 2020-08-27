27 августа 2020
26 августа 2020

Суд арестовал челябинского юриста за обман бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание рабочей группы Общественной палаты по вопросу строительства Томинского ГОК. Челябинск, гуревич яков, казанцев владимир
Суд арестовал Владимира Казанцева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска избрал домашний арест в качестве меры пресечения известному в городе юристу Владимиру Казанцеву, обвиняемому в мошенничестве. Он будет находиться в изоляции два месяца, сообщила URA.RU пресс-секретарь суда Елизавета Анисимова.

«Рассмотрение ходатайства следствия о мере пресечения было закрытым. Судом Казанцеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — сказала собеседница агентства. По данным силовиков, Казанцев взял 500 тысяч рублей у бизнесмена Максима Шейна якобы на взятки судьям для принятия нужного ему решения по разбирательству с другим коммерсантом Максимом Дурасовым. Но вопрос не решил и оставил все деньги себе. После этого Шейн написал заявление в полицию.

Статья по теме
Известный челябинский юрист оказался обманщиком

Челябинская полиция вечером 26 августа задержала Казанцева. Ему предъявлены обвинения по по ч. 3 ст. 159 и по ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество).

Это дело взорвало сообщество челябинских общественников, считавшее Казанцева убежденным борцом с коррупцией. И, по мнению экспертов, поставило крест на его репутации.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...