Суд арестовал челябинского юриста за обман бизнесмена

Суд арестовал Владимира Казанцева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска избрал домашний арест в качестве меры пресечения известному в городе юристу Владимиру Казанцеву, обвиняемому в мошенничестве. Он будет находиться в изоляции два месяца, сообщила URA.RU пресс-секретарь суда Елизавета Анисимова.

«Рассмотрение ходатайства следствия о мере пресечения было закрытым. Судом Казанцеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — сказала собеседница агентства. По данным силовиков, Казанцев взял 500 тысяч рублей у бизнесмена Максима Шейна якобы на взятки судьям для принятия нужного ему решения по разбирательству с другим коммерсантом Максимом Дурасовым. Но вопрос не решил и оставил все деньги себе. После этого Шейн написал заявление в полицию.

Челябинская полиция вечером 26 августа задержала Казанцева. Ему предъявлены обвинения по по ч. 3 ст. 159 и по ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество).

Это дело взорвало сообщество челябинских общественников, считавшее Казанцева убежденным борцом с коррупцией. И, по мнению экспертов, поставило крест на его репутации.