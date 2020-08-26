Известный челябинский адвокат оказался обманщиком

После возбуждения уголовного дела, репутации Владимира Казанцева (справа) пришел конец, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская полиция 27 августа задержала по подозрению в мошенничестве известного юриста Владимира Казанцева. По данным силовиков, он взял 500 тысяч рублей у бизнесмена Максима Шейна якобы на взятки судьям, но вопрос не решил и оставил все деньги себе. Это дело взорвало сообщество челябинских общественников, считавшего Казанцева убежденным борцом с коррупцией. И, по мнению экспертов, поставило крест на его репутации.

Инсайдеры URA.RU в правоохранительных органах рассказали подробности уголовного дела. Пока оно бесфигурантное, возбуждено «по факту хищения неустановленным лицом» денег озерского бизнесмена Максима Шейна. Однако задержание Казанцева не оставляет сомнений в том, что обвинения будут предъявлены ему.

В материалах дела говорится, что Владимир Казанцев предложил свои услуги в качестве так называемого «решалы» бизнесмену Максиму Шейну, который судился с партнером. Коммерсант годом ранее в рассрочку приобрел за 25 млн рублей у Максима Дурасова его долю в 50% в челябинском ООО «Финансово-промышленная группа» (ФПГ). Но финансовый аудит показал искусственно накопленные долги ФПГ перед аффилированными с прежним собственником людьми и необходимость привлечь в оборотные средства 60 млн рублей.

Следователи считают, что Владимир Казанцев намеренно обманул бизнесмена Максима Шейна — он знал, что не сможет дать взятку судье, но взял за это деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шейн решил, что Дурасов умышленно скрыл от него проблемы компании и подал в суд на него. Истец потребовал снизить стоимость его доли, чтобы не пришлось платить бывшему владельцу дважды: сначала 25 млн рублей за половину прав на ФПГ, а затем закрывать долги перед людьми все того же Дурасова.

В этот момент и появился Казанцев. Силовики полагают, что известный челябинский юрист и общественник хвастался обширными связями в силовых структурах и судах, ввел бизнесмена в заблуждение. Казанцев якобы уговорил Шейна дать ему 500 тысяч рублей для взятки судье, чтобы он принял решение в пользу коммерсанта. Но вопрос не решил. Когда Шейн понял, что его обманули, он написал заявление в правоохранительные органы. Сотрудники УЭБиПК провели доследственную проверку, 12 августа возбудили уголовное дело, а 27 августа задержали Казанцева.

Во время расследования полицейские установили еще один аналогичный эпизод. Однако в интересах следствия информация о нем держится в секрете.

Полиция сделала заявление по этому делу. «Подозреваемый заранее осознавал, что осуществить задуманное не в его компетенции. Возбуждены дела по ч. 3 ст. 159 и ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ [мошенничество и покушение на мошенничество]. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Просим пострадавших от действия указанного гражданина обратиться в ГУ МВД по телефонам: (351)263-64-13, 733-12-21», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Андрей Темников, адвокат Казанцева, не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Его номер на протяжении длительного времени был занят.

Политолог Александр Мельников считает, что уголовное дело окончательно подорвет репутацию Казанцева. «Если дело Казанцева будет доведено до логического юридического завершения, будет подтверждено, что он совершил противоправные действия, это будет огромным пятном на всю его дальнейшую карьеру», — резюмировал эксперт.