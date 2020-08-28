Пушков ответил на призыв убрать русский язык в Беларуси

Лишение русского языка особого статуса в Беларуси приведет к антирусскому национализму, считает сенатор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Лишение русского языка государственного статуса в Белоруссии приведет к росту антирусского национализма по украинскому сценарию. Такое заявление сделал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

С предложением о лишении русского языка особого статуса в Белоруссии выступил первый президент республики Станислав Шушкевич. Он объяснил, что белорусский язык и культура рискуют исчезнуть, если русский язык останется государственным в стране, передает агентство RNS .

«Чем бы ни мотивировал свой призыв Шушкевич, он тянет Белоруссию на украинский путь: начнут с языка, закончат противопоставлением своей страны России. Это также ложная цель для общества», — написал Пушков на своей странице в Twitter. Он считает, что такая цель «приведёт к росту антирусского национализма, как на Украине».

Ранее Пушков оценил шансы Белоруссии войти в состав России. По его словам, речи об объединении стран не идет. Более того, такая идея способна развернуть протесты в ненужное для России русло.

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