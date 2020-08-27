«Яндекс» снял с карты челябинца деньги за несуществующие поездки. На скорости 3000 км/час. СКРИН

Отчеты о «сверхскоростных поездках» приходили ночью, когда пользователь сервиса спал и не мог заблокировать карту Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Челябинска лишился примерно 8 тысяч рублей, которые сервис «Яндекс-такси» списал у него за «поездки» по Волгограду на скорости 3000 км/час. Об этом рассказал URA.RU сам пострадавший.

«Все произошло ночью, когда я спал. Утром увидел, что с привязанной к аккаунту в „Яндекс-такси“ карты списали порядка 8 тыс. рублей за три „поездки“ по Волгограду. Я заблокировал карту и обратился в службу поддержки „Яндекс-такси“ с просьбой вернуть мне деньги», — пояснил Борис Т. корреспонденту URA.RU. По его словам, разобраться в ситуации и дать ответ ему обещали в течение суток.

Судя по скринам отчетов «Яндекс-такси», предоставленных URA.RU челябинцем, по Волгограду его «прокатили» несколько раз. При этом расстояние в 153 км такси проделало за три минуты, то есть на скорости примерно в 3 тысячи километров в час. Заказчик якобы не поскупился и заплатил за такую «поездку» почти тысячу рублей чаевых.

Поскольку никаких следов взлома телефона нет, остается вопрос — не нашли ли злоумышленники «дыры» в системе безопасности сервиса и не станет ли пострадавших от этой схемы мошенничества больше. В компании «Яндекс» попросили отправить письменный запрос. На момент подготовки новости ответ получен не был.

Судя по отчету, такси «пролетело» 153 км меньше чем за четыре минуты Фото: скрин отчета сервиса «Яндекс-такси», предоставленный читателем URA.RU