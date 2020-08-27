Депутаты устроили скандал мэру челябинского города

Депутаты Миасса (Челябинская область) не приняли отчет о работе мэра Григория Тонких, сообщили URA.RU в городском собрании. Демарш устроили на сессии 28 августа.
«За одобрение работы главы города было подано 13 голосов при том, что необходимо 14. Остальной состав депутатского корпуса воздержался либо голосовал против», — пояснили в собрании.
«Депутаты давно хотели поставить „неуд“ Тонких. Дело не в его отчете. Оппозицию составляют те, кого глава не видит в новом созыве. Потому что они мешают работать, решают свои шкурные интересы», — объяснил источник URA.RU из числа депутатов. Сам глава Миасса на звонок корреспондента URA.RU не ответил.
Два отказа принять отчет главе муниципалитета позволяют поставить вопрос о его отставке. Однако применительно к Миассу речь идет скорее о желании «хлопнуть дверью». Для действующих депутатов сегодняшняя сессия была последней, полномочия народных избранников истекают 13 сентября. После Единого дня голосования мэр Тонких будет иметь дело уже с другим составом городского собрания.
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