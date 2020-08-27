Работникам проблемного предприятия в ЯНАО вернули миллионы

Компания «Юнэрго Сервис» не первый раз несвоевременно выплачивает зарплаты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Более 4,5 млн рублей было выплачено работникам ноябрьского филиала компании «Юнерго Сервис». Как сообщила прокуратура ЯНАО, долг по зарплате перед 140 работниками был ликвидирован после вмешательства надзорного ведомства.

«В адрес генерального директора ООО „Юнэрго Сервис“ направлено представление об устранении нарушений трудового законодательства, — говорится в сообщении прокуратуры. — В результате последовательно принятых мер задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме». Долг в размере свыше 4,5 млн рублей, по информации ведомства, выплатили 140 работникам компании.

Между тем, о проблемах в «Юнерго Сервис» было известно еще в прошлом году. Тогда не исполнила обязательства по трудоустройству порядка ста работников компании «Ямал Альянс», уволенных при реогранизации предприятия.

«Пересвет-групп», выкупившая проблемное предприятие у местного депутата Александра Руденко, забрала контракт на строительные работы на Вынгапуровском месторождении у «Ямал альянса» и передала его «Юнэрго Сервису». По условиям соглашения, работники должны были получить места у нового подрядчика.

В начале 2020 года «Юнэрго Сервис» снова фигурировала в сводках — на этот раз в связи с задолженностью 16 млн рублей 174 сотрудникам. Деньги также пришлось «выбивать» с помощью прокуратуры.

По известным контактам связаться представителями предприятия не удалось. Указанный в открытых базах телефон предприятия компании был постоянно занят.