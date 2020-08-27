В Тюменской области режим повышенной готовности по коронавирусу продлен еще на две недели. Одновременно на территории региона вводится много послаблений. Об этом в прямом эфире заявила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
«На заседании 27 августа принято решение продлить режим самоизоляции до 14 сентября», — сообщила чиновница. И отметила, что наряду с этим возобновляется деятельность ряда организаций. Теперь разрешается:
- Деятельность баз отдыха и санаториев;
- работа образовательных учреждений (без дополнительного образования).
- деятельность учреждений дополнительного образования в очной форме (кружки, клубы и т. д.);
- работа спортивных школ;
- проведение спортивных мероприятий;
- выезд тюменских спортсменов старше 17 лет на спортивные соревнования в другие города;
- деятельность читальных залов, архивов и библиотек;
- работа музеев, театров и проведение в них различного рода мероприятий.
Все вновь открытые учреждения должны будут соблюдать санитарные нормы, также Роспотребнадзор оставляет за собой право проводить проверки. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области с 1 сентября разрешили работу театров и кинотеатров.
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