27 августа 2020
26 августа 2020

В Тюмени продлили режим повышенной готовности. Но массово вводят послабления

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония награждения спортивной элиты. (Необр.) Нижневартовск, художественная гимнастика
В Тюменской области разрешили спортивные соревнования Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области режим повышенной готовности по коронавирусу продлен еще на две недели. Одновременно на территории региона вводится много послаблений. Об этом в прямом эфире заявила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

«На заседании 27 августа принято решение продлить режим самоизоляции до 14 сентября», — сообщила чиновница. И отметила, что наряду с этим возобновляется деятельность ряда организаций. Теперь разрешается:

  • Деятельность баз отдыха и санаториев;
  • работа образовательных учреждений (без дополнительного образования).
  • деятельность учреждений дополнительного образования в очной форме (кружки, клубы и т. д.);
  • работа спортивных школ;
  • проведение спортивных мероприятий;
  • выезд тюменских спортсменов старше 17 лет на спортивные соревнования в другие города;
  • деятельность читальных залов, архивов и библиотек;
  • работа музеев, театров и проведение в них различного рода мероприятий.

Все вновь открытые учреждения должны будут соблюдать санитарные нормы, также Роспотребнадзор оставляет за собой право проводить проверки. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области с 1 сентября разрешили работу театров и кинотеатров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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