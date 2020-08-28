Гендиректор РУСАДА покинул свой пост

Юрий Ганус руководил РУСАДА с 2017 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус покинул свой пост. Такое решение приняло общее собрание учредителей организации, прошедшее 5 августа, сообщил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Внимательно рассмотрев все доводы коллег, общее собрание учредителей РУСАДА решило принять рекомендации и отстранить Гануса от должности», — сказал глава ОКР. Он добавил, что решение было принято исключительно на основе фактов нарушений, выявленных по итогам проверки, которая состоялась этой весной.

Выборы нового гендиректора состоятся не раньше, чем через полгода, сообщает агентство Nation News. Пока же эти обязанности будет исполнять юрист РУСАДА Михаил Буханов.

Сам Ганус заявил, что ему пока не огласили решения. «Давайте его дождемся. То, что я больше не буду генеральным директором, это очевидно», — цитирует его издание «Подъем». По словам экс-главы агентства, его отставка не связана с качеством работы организации.

Ганус руководил РУСАДА с 2017 года. Весной 2020 года учредители организации инициировали проверку, которая выявила финансовые нарушения, пишет « Царьград ». Соответствующий отчет ОКР опубликовал 14 июля.

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