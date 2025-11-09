Как сохранить урожай яблок до весны

Россиянам рассказали, как хранить яблоки зимой Фото: Илья Московец © URA.RU

Долговечность яблок зависит от сорта и соблюдения определенных условий хранения. Оптимальные условия для хранения — температура от 0 до +4 градусов, так же необходимо обеспечить проветривание без сквозняков. Лучше всего хранить яблоки лучше в только сухих, чистых емкостях.

«Главные параметры — температура и влажность. Яблоки не любят крайностей. Им нужна прохлада и свежий воздух», — пишет Pravda.ru. Правильный способ хранения помогает избежать потери урожая и сохранить вкусовые качества яблок. Для этого стоит использовать только сухие, чистые емкости.

Использование ящиков с бумагой позволяет обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить распространение повреждений на соседние плоды. Также яблоки можно заворачивать в тонкую бумагу, например, пергамент или кальку — это защищает кожуру и замедляет испарение влаги.

Еще один способ — использование сухой стружки или соломы: они впитывают лишнюю влагу и создают мягкую прослойку. Можно чередовать слои яблок и наполнителя. Для микровентиляции подойдут плотные пакеты с несколькими отверстиями — в каждый кладут по 2–3 кг яблок и раз в месяц проверяют их состояние.

Оптимальные условия хранения — температура от 0 до +4 градусов и влажность около 90%, при этом необходимо обеспечить проветривание без сквозняков. Также важно не хранить яблоки рядом с картофелем и луком, поскольку эти овощи ускоряют их порчу.

Чтобы яблоки сохранились как можно дольше, важно учитывать их сорт и соблюдать ряд правил: снимать яблоки слегка недозрелыми, не отрывать плодоножку, тщательно осматривать каждый плод (даже маленькое пятнышко может испортить весь ящик) и не мыть фрукты, так как естественный налет защищает кожуру.

Для более эффективного хранения рекомендуется разделить урожай по размерам и сортам — так проще следить за состоянием фруктов. Перед хранением помещение необходимо обработать от плесени и насекомых. При соблюдении всех условий яблоки осенних и зимних сортов могут пролежать в погребе, холодильнике или даже на балконе до весны, почти не теряя вкуса и пользы.

Выбор способа хранения зависит от количества урожая и условий, которые могут обеспечить владельцы участка или квартиры. Например, для небольшого количества яблок подойдет холодильник: фрукты можно разместить в нижних ящиках для овощей, упаковав их в бумагу или перфорированные пакеты. Кислые сорта могут сохраняться до полутора месяцев, а сладкие — около месяца. Для длительного хранения яблоки можно заморозить: их моют, убирают сердцевину, нарезают дольками и замораживают порционно.

Если у есть застекленная лоджия или утепленный балкон, где зимой температура держится в пределах от –2 до +5 градусов, можно использовать их для хранения урожая. Яблоки помещают в термокороб — коробку в коробке с утеплителем, прокладывая между слоями бумагу или опилки.