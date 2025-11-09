Домашние соленья отправили семью в реанимацию: что известно о заражении ботулизмом в Москве

Семья ела салат собственной консервации, указано в сообщении (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Семья из шести человек отравилась домашними соленьями. Пять человек попали в реанимацию с заражением ботулизмом. Эту информацию подтвердили в управлении Роспотребнадзора и заявили о начале эпидрасследования.

Факт отравления подтвердили и в Департаменте здравоохранения Москвы. Там же отметили, что все продукты, которые могли быть источником отравления были определены. Что известно об отравлении консервами семьи в Новой Москве — в материале URA.RU.

Отравление семьи в Новой Москве

В Новой Москве семья из пяти человек попала в реанимацию после отравления ботулизмом. Изначально информация появилась в новостных telegram-каналах.

«Массовое отравление ботулизмом в Новой Москве. Пять человек попали в реанимацию после употребления домашних солений», — указано в посте telegram-канала Mash. Семья испытывала симптомы тяжелого отравления, в частности, тошноту, рвоту и дыхательную недостаточность.

Позже в Депздраве Москвы сообщили о большем числе пострадавших, а именно шести человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Указано, что все проживали в одной квартире и ели соленья собственного приготовления.

Начало расследования Роспотребнадзором

«Управление Роспотребнадзора по г. Москве проводит эпидрасследование в связи с подозрением на ботулизм у нескольких человек в Москве», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.