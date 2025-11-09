Домашние соленья отправили семью в реанимацию: что известно о заражении ботулизмом в Москве
Семья ела салат собственной консервации, указано в сообщении (архивное фото)
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Семья из шести человек отравилась домашними соленьями. Пять человек попали в реанимацию с заражением ботулизмом. Эту информацию подтвердили в управлении Роспотребнадзора и заявили о начале эпидрасследования.
Факт отравления подтвердили и в Департаменте здравоохранения Москвы. Там же отметили, что все продукты, которые могли быть источником отравления были определены. Что известно об отравлении консервами семьи в Новой Москве — в материале URA.RU.
Отравление семьи в Новой Москве
В Новой Москве семья из пяти человек попала в реанимацию после отравления ботулизмом. Изначально информация появилась в новостных telegram-каналах.
«Массовое отравление ботулизмом в Новой Москве. Пять человек попали в реанимацию после употребления домашних солений», — указано в посте telegram-канала Mash. Семья испытывала симптомы тяжелого отравления, в частности, тошноту, рвоту и дыхательную недостаточность.
Позже в Депздраве Москвы сообщили о большем числе пострадавших, а именно шести человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Указано, что все проживали в одной квартире и ели соленья собственного приготовления.
Начало расследования Роспотребнадзором
«Управление Роспотребнадзора по г. Москве проводит эпидрасследование в связи с подозрением на ботулизм у нескольких человек в Москве», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.
Помимо этого, в ведомстве подтвердили число пострадавших от отравления — шесть человек. Все они госпитализированы для дальнейшей диагностики и лечения. Семья употребляла овощной салат собственной консервации.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.